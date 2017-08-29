Испания

Нападающий сборной Испании Давид Вилья поделился своим мнением относительно Марко Асенсио.

В последнее время Марко Асенсио сумел набрать великолепную игровую форму, что не смог не отметить партнер по сборной Давид Вилья.

"Если вы понаблюдаете за его игрой, то вам она, безусловно, понравится. Игрой Марко мы будем наслаждаться долгие годы", — приводит слова Вильи AS.

"В последние годы дела у сборной шли не очень хорошо, но посмотрите на качество игроков в составе и проявите терпение. Я надеюсь, что у нас будет новая славная эра", — говорит Вилья.

Отметим, что в текущем розыгрыше Примеры Асенсио отыграл два матча и сумел забить два гола.