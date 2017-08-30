Испания

Полузащитник Реала Лукас Васкес не сомневается, что его партнер по команде Марко Асенсио сможет стать лучшим футболистом мира.

Сейчас Лукас Васкес и Марко Асенсио находятся в расположении сборной Испании, где готовятся к матчам против Италии и Лихтенштейна.

"Асенсио — невероятный футболист. Он уже вышел на очень высокий уровень и продолжает расти", — сказал Васкес в интервью Cadena SER.

"Надеемся, что будем наслаждаться игрой Марко на протяжении долгого времени. Он очень скромный и без особых проблем справляется со своими успехами".

"Еще слишком рано говорить о победе Асенсио в гонке за Золотой мяч в будущем, но я думаю, что это ему по силам".

Асенсио проводит лишь второй сезон в составе Реала. До этого "бланкос" отдавали его в аренду в Эспаньол.