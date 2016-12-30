Топ-11 легенд английской Премьер-лиги

Football.ua при поддержке бренда Carling — официального партнера английской Премьер-лиги — представляет спецпроект об 11-ти лучших игроках в истории АПЛ по версии украинских фанатов.

За годы существования Премьер-лига видела множество выдающихся футболистов. Выбрать среди такого количества легенд лучших на своих позициях вряд ли когда-то представится возможным, ведь кто-то, заслуживший своей игрой место в анналах истории, обязательно останется за бортом, что неизменно будет порождать бурные дискуссии.

В представленном на суд пользователей опросе, редакция Football.ua предлагала украинским пользователям выбрать лучших, по их мнению, игроков, которые вписались бы в классическую английскую схему 4-4-2. При всем многообразии звезд, в большинстве случаев симпатии аудитории были весьма однозначны.

Сегодня Football.ua при поддержке бренда Carling представляет символическую сборную АПЛ, в которую вошли те, на кого пал выбор украинских фанатов сильнейшей футбольной лиги планеты. В рамках спецпроекта рассказаны истории 11-ти главных авторов великой истории Премьер-лиги, которая продолжает развиваться и ежегодно дарит нам новых исполнителей, претендующих в будущем войти в сонм уже существующих легенд.

Все материалы о символических Топ-11 английской Премьер-лиги находятся на странице спецпроекта — http://top11carling.football.ua.