Турция

Скауты турецкого клуба посетили отборочный матч между Хорватией и Украиной.

Как стало известно Ajansspor, скауты Фенербахче присутствовали на матче сборных Хорватии и Украины. Представители турецкого клуба хотели увидеть в деле полузащитника Динамо Андрея Ярмоленко.

В турецких СМИ сообщается, что руководство киевского Динамо не спешит с продажей своего лидера, но готово рассмотреть предложений в районе 20-30 миллионов евро.

По сведениям Fotospor Фенербахче также следил и за Евгением Коноплянкой, который не имеет регулярного места в составе Шальке.

Фенербахче готов летом совершить несколько трансферов, чтобы перестроить линию атаки. Украинские вингеры являются одними из кандидатов на переход.