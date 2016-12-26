Украина

Турецкий Бешикташ по-прежнему надеется оформить трансфер центрального защитника Шахтера Ярослава Ракицкого.

Об интересе Бешикташа к Ракицкому стало известно еще летом. Тогда Черным орлам не удалось убедить Шахтер продать одного из своих лидеров, а в середине ноября турки возобновили интерес к украинцу.

Недавно о желании видеть Ракицкого в своей команде заявил президент Бешикташа Фикрет Орман.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, из-за финансовых ограничений ФИФА Бешикташ рассчитывает арендовать Ракицкого до конца сезона с правом выкупа летом за 3,5-4 млн евро.

При этом отмечается, что изначально Шахтер просил от Бешикташа за Ракицкого 8 миллионов евро, но сейчас украинский клуб снизил свои требования до 6 млн евро.

Интересно, что в переговорах принимает участие экс-тренер Шахтера и Бешикташа Мирча Луческу.

В текущем сезоне Ракицкий провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 ассиста. Его действующее соглашение с Горняками рассчитано до конца следующего сезона.