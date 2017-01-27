В контрольном матче команда Владимира Шарана уверенно переиграла представителя элитного дивизиона Молдовы — бельцкую Зарю.
fco.com.ua
27 января 2017, 21:07
Александрия — Заря 2:0
Голы: Старенький, 18, Дубайич, 28
Александрия (стартовый состав): Новак — Бондаренко, Гитченко, Путраш, Шкиндер, Чорний, Огиря, Леонов, Старенький, Дубайич, Луцевич
На замену выходили: Леванидов, Басов, Микицей, Банада, Чеботаев, Пономарь, Цуриков, Грицук, Запорожан, Козак
Заря: Пащенко — Головатенко, Трифанов, Слинкин, Рассулов, Оника, Раца, Михалев, Овсянников, Гросу, Гульчак
На замену выходили: Лившиц, Ермак, Цыгырлаш, Гомес, Бугаев, Богю, Суворов, Дрос
Этой викторией александрийцы завершили игровую программу на своем первом турецком сборе.