Лучкевич уже в Бельгии

Украина

Полузащитник Днепра Валерий Лучкевич близок к переходу в бельгийский Стандард.

По информации Sport Arena, украинский фланговый футболист уже прибыл в Бельгию, где на игрока ожидает медосмотр.

21-летний полузащитник вчера вечером работал с Днепром на сборах в Турции, но сегодня покинул расположение команды и прибыл в Бельгию, чтобы завершить переход в Стандард. Вместе с футболистом прилетел Андрей Русол, исполнительный директор днепрян.

Сообщается, что условия личного контракта уже согласованы, потому от перехода в бельгийский клуб игрока отделяет лишь медосмотр.

По данным бельгийских СМИ трансфер Лучкевича принесет Днепру 1,5 миллиона евро. Возможен вариант, при котором Стандард заплатит 1,2 миллиона сразу, еще же 300 тысяч будут оформлены за успехи футболиста.

Вырученные деньги могут быть использованы клубом для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность Днепра.

Организовал переход Сергей Серебренников, украинец, работающий в Бельгии агентом. Сообщается, что Стандард опередил киевское Динамо, которое также претендовало на хавбека.

На данный момент Стандард идет на девятой строчке в турнирной таблице бельгийского чемпионата и уже завершил выступления в Лиге Европы, финишировав на третьем месте группы.