Украина

Киевское Динамо завершило первый этап подготовки к весенней части текущего сезона.

Напомним, что свой первый зимний сбор команда Сергея Реброва провела в испанской Марбелье, где сыграла 5 контрольных матчей (2 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, вчера в 17:30 по испанскому времени первая, молодежная и юношеская команды Динамо вылетели из Малаги, а через 4 часа успешно приземлились в аэропорту Борисполь.

Отмечается, что подопечные Сергея Реброва получили 4 выходных.

А 4 февраля киевляне отправятся на второй зимний сбор, который тоже пройдет в Испании.