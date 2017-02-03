Украина

Руководству луцкой Волыни все-таки удалось найти деньги для поездки команды на тренировочный сбор заграницу.

Напомним, первый этап подготовки ко второй части сезона лучане провели на Закарпатье. Связано это с трудным финансовым положением клуба.

Ожидалось, что и второй сбор Волынь проведет в Украине, однако, по информации Sport Arena, луцкому клубу все-таки удалось найти деньги для поездки в Турцию.

Согласно источнику, в этом клубу помог трансфер Виктора Хомченко в Карпаты. Именно на деньги, вырученные от этого перехода, команда Кварцяного отправляется в Турцию.

Также отмечается, что добраться в Турцию Волыни поможет Днепр. Лучане отправятся на сбор в одном самолете с игроками и тренерами днепровской команды.

В Турции Волынь пробудет с 7-го по 20-е февраля и вместе с Днепром вернется в Украину.