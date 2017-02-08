Украина

Стали известны имена оппонентов команды Юрия Вернидуба во время второй половины подготовки к весенней части сезона.

Второй сбор луганчан так же, как и первый, пройдет в Турции. Он продлится с 10 по 23 февраля.

12-го числа Заря сыграет с Локомотивом из Ташкента, а спустя два дня померяется силами с казахстанской Астаной.

16 февраля подопечные Вернидуба сыграют с Шахтером из Караганды, 19-го — с белорусским Торпедо-БелАЗом, а 22-го числа их соперником будет Динамо из Батуми.

Уже 25 февраля Заре предстоит провести матч с киевским Динамо в рамках чемпионата Украины.