Украина

В центре лицензирования ФФУ завершился очередной курс обучения на тренерских курсах.

По итогам курса тренерские дипломы высшей категории получили 25 человек, среди которых действующий игрок донецкого Шахтера Дарио Срна, а также недавно присоединившийся к тренерскому штабу Зенита Анатолий Тимощук.

Помимо них дипломы получили тренеры команд УПЛ, а также других украинских лиг: Александр Бабич (Черноморец), Роман Санжар (Олимпик), Сергей Лавриненко (Ингулец) и Владимир Мазяр (Верес).

Также тренерские курсы успешно закончили бывший хавбек Шахтера Мариуш Левандовски и защитник Металлиста Милан Обрадович.

Отметим, что данный диплом дает право его обладателям работать в любой команде на национальном и международном уровнях.