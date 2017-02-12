Украина

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выразил поддержку нападающему Бетиса Роману Зозуле.

Напомним, что Зозуля в январе перебрался Райо на правах аренды, несмотря на протесты фанатов команды. Позже Райо вернул Романа обратно в Бетис, так как болельщики не могли смириться с переходом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил в поддержку 27-летнего форварда, заявив, что готов инициировать судебное разбирательство, если будет установлено, что Зозулю вынудили покинуть Райо.

"ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса по Роману Зозуле и обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что и Федерация футбола Испании, и УЕФА, и ФИФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации", — начал Павелко.

"Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа – это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность. Создал фонд помощи военным, которые защищают свою страну на востоке Украины".

"Кроме этого, за свои деньги помог отремонтировать госпиталь в Днепре, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие украинской армии. И еще он вместе со своим партнёром по сборной Украины Русланом Ротанем открыли детскую футбольную академию, в которой воспитываются будущие звёзды украинского футбола".

"Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру", — подытожил он.