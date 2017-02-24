Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал исключать, что игроки Шахтера Марлос и Густаво Бланко-Лещук могут выступать за сине-желтых.

"Марлос, насколько я знаю, уже больше 5 лет живет в Украине, поэтому он может претендовать на получение украинского гражданства. Если игрок примет для себя такое решение, то он итак войдет в число кандидатов в сборную", — сказал Шевченко в интервью официальному сайту ФФУ.

"Это наша четкая позиция — мы не даем гарантий, но и дорога в команду открыта для всех украинцев, которые показывают хорошую игру".

"С Бланко-Лещуком другая история: у него наполовину украинские корни, это значит, что он может выбирать для себя, гражданином какой страны быть — Аргентины или Украины.

"Густаво неплохо дебютировал в Шахтере, однако надо теперь следить за его выступлениями в чемпионате страны. Для форварда важна стабильность".