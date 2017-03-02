Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал ситуацию вокруг захвата стадиона и базы Горняков.

28 февраля стадион донецкого Шахтера – Донбасс Арена — подвергся захвату местными террористами.

В связи с этим была приостановлена работа гуманитарного штаба Рината Ахметова. Всех сотрудников клуба вывели со стадиона и велели не возвращаться.

Сегодня же в Киеве проходит совместный пресс-брифинг директора гуманитарного штаба Александра Вишнякова и спортивного директора Шахтера Сергея Палкина.

На мероприятии Сергей Палкин выступил со следующим заявлением:

"Донбасс Арена была захвачена вооруженными людьми. Такая же ситуация и с клубной базой. Они поставили свою охрану и никого не пускают", — сказал Палкин.

Football.ua