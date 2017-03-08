Украина

Артем Беседин был признан лучшим игроком месяца в киевском Динамо.

Нападающий Динамо Артем Беседин был выбран болельщиками лучшим игроком клуба в феврале.

В прошедшем месяце Беседин стал одним из лучших бомбардиров клуба на сборах. Также нападающий забил победный гол в матче чемпионата Украины против Зари (1:2).

По итогам голосования болельщиков Беседин набрал 43,6%, второе место занял Андрей Ярмоленко — 33,9%, замкнул тройку Артур Рудько — 4%.