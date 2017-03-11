Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин представил свои идеи, которые могут повысить интерес к чемпионату Украины.

В нынешнем сезоне вступил в силу новый регламент Премьер-лиги. 12 команд после 2 кругов матчей разделяются на 2 шестерки и сыграют еще по 2 поединка внутри этих шестерок.

Проблемой является то, что поединки между командами из второй половины таблицы не будут вызывать особо оживленного интереса у нейтральных зрителей, ведь единственной турнирной целью у этих команд будет не занять последнее место и стать единственной командой, которая покинет УПЛ.

"Мы хотим попытаться изменить регламент и со следующего сезона попробовать сделать некий гибрид между форматом турнира, который проводится в Бельгии и тем, что есть сегодня у нас", — заявил Палкин в интервью Football News.

"Идея заключается в следующем: для того, чтобы на каждом из этапов присутствовал зрительский интерес и интрига, мы хотим предложить оставить формат в два этапа. Но 12-я команда выбывает сразу, клубы, занявшие 11-е и 10-е места, будут играть стыковые матчи с командами из Первой лиги, которые займут, соответственно, 2-е и 3-е место в турнирной таблице. Затем, команда, которая займет первое место из второй шестерки, также будет играть стыковые матчи с командой, которая участвует в еврокубках".

"Таким образом, до самого конца чемпионата у нас будет сохранена интрига и вот эти стыковые матчи, думаю, будут по рейтингу и количеству болельщиков на трибунах ничем не хуже дерби Шахтера и Динамо. Я считаю, что мы должны двигаться только в этом направлении. Ситуация сегодня сложная, клубы исчезают, но нам нужно думать, как сделать чемпионат лучше и интереснее".

На данный момент первые 6 позиций занимают Шахтер, Динамо, Заря, Александрия, Олимпик и Черноморец, а во второй эшелон входят Ворскла (уступающая за 2 тура до окончания 1-го этапа 4 очка одесситам), Зирка, Сталь, Волынь, Днепр и Карпаты.