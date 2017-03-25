Украина

Защитник киевского Динамо Евгений Хачериди досрочно покинул поле во время матча с Ворсклой (4:0).

Хачериди получил повреждение в матче с Ворсклой, ФК Динамо

Хачериди получил повреждение в матче с Ворсклой, ФК Динамо

Центральный защитник Динамо Евгений Хачериди впервые за долгое время сыграл за основной состав киевского клуба.

В контрольном матче с Ворсклой футболист вышел в стартовом составе, однако на 18-ой минуте получил травму. Хачериди не смог продолжить игру и покинул поле только при помощи врачей.

Пока неизвестно, насколько серьезную травму получил игрок и каковы будут сроки его восстановления.

Стоит отметить, что в этом году Евгений Хачериди провел лишь официальный матч за молодежный состав Динамо.