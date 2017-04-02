Украина

Подопечные Олега Дулуба в родных стенах обыграли Сталь благодаря двум точным выстрелам Александра Гладкого (2:0).

Вчера Днепр, минимально обыгравший Зирку обошел подопечных Дулуба в таблице по разнице голов, поэтому сегодня Карпатам нужно было набирать очки, чтобы покинуть зону вылета. Сталь, в свою очередь, одержала три победы подряд в последних матчах, поэтому подходила к отчетному поединку в отличном настроении.

Команды ожидаемо не форсировали события с первых минут поединка, а понемногу присматривались друг к другу. Опасные моменты стали возникать после первых десяти минут. Сначала активничали гости. Васин за несколько минут мог дважды забивать, однако в первом случае ему не дали пробить Матвиенко и Нестеров, а во втором — удар игрока был заблокирован защитником хозяев. После этого случился гол, а забит он был не Сталью, что было бы немного логичнее, а Карпатами.

Гладкий сперва поразил ворота после фланговой передачи от партнера, однако арбитр остановил игру и назначил пенальти. Дело в том, что в своей штрафной рукой сыграл Карасюк. К исполнению приговора подошел сам Гладкий и свою команду не подвел — 1:0. Спустя пять минут Львы должны были удваивать преимущество, однако Грисьо просто-напросто не хватило хладнокровия.

Гладкий обокрал Пашаева и вывел партнера один на один, однако тот пробил точно в Панькива. Здесь также стоит отметить действия голкипера, который очень вовремя вышел из ворот и сократил угол обстрела. Затем был момент у Карикари - форвард мог забивать после флангового навеса, однако мяч банально не лег ему на ногу.

А в конце первого тайма Карпаты снова неожиданно забили. И снова отличился Гладкий! На этот раз Александр пушечно пробил по воротам после серии рикошетов — без шансов для Панькива. Гладкого стоит отдельно отметить, даже несмотря на забитые голы, ведь Александр умудрялся практически в каждой атаке открываться, освобождать пространство для партнеров, а его действия вселяли уверенность товарищам по команде. Так держать!

Второй тайм оказался гораздо скучнее первого, а это потому, что Карпаты просто-напросто играли по счету, а Сталь ничего не могла создать у ворот соперника. За весь второй тайм можно вспомнить разве что опасный удар головой Стаменковича, когда мяч пролетел над перекладиной. Последний штурм гостям так и не удался, а в итоге можно смело говорить, что Карпаты абсолютно по делу обыграли своего сегодняшнего соперника.

Как итог, имеем первое поражение Стали под руководством Леонида Кучука и первую победу Карпат в новой, возможно фартовой, форме.

Александр Пузик, Football.ua

Карпаты - Сталь 2:0

Голы: Гладкий, 18 ( с пенальти), 43

Карпаты: Боровик — Лобай, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Матвиенко — Вербный, Чачуа, Худобяк (Хомченко, 82), Ксенз (Грисьо, 13, Гуцуляк, 75) — Гладкий

Сталь: Панькив — Пашаев, Ищенко, Шабанов, Леандро — Карасюк, Каленчук — Васин, Задерака (Мысык, 58), Деул (Стаменкович, 46) — Карикари (Дебелко, 69)

Предупреждения: Грисьо, Мирошниченко, Дитятьев — Карасюк, Карикари, Васин