Украина

Футбольный клуб Полтава считает неправомерным решение о запрете проведения матча 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера на стадионе Локомотив.

Полтава и Шахтер должны были сыграть 5 апреля в рамках четвертьфинала Кубка Украины. Но из-за плохого состояния газона ФФУ запретила проводить встречу на стадионе Локомотив.

Командам предлагали сыграть на стадионе Ворсклы, но Полтава отказалась от подобного варианта. На следующей неделе Контрольно-дисциплинарный комитет должен рассмотреть этот инцидент.

Как стало известно Football.ua, Полтава решила опротестовать решение о запрете проведения игры на стадионе Локомотив. Клуб уже направил соответствующий документ в Премьер-лигу Украины, Профессиональную футбольную лигу, Федерацию футбола Украины, а также УЕФА и ФИФА.

Клуб ссылается, среди прочего, на то, что ему так и не указали, какие именно нормы регламента были нарушены. Кроме того, полтавчане уверяют, что никто из принимавших решение людей не является специалистом по газонам и не мог профессионально оценить качество покрытия Локомотива.

Также Полтава сообщила, что оставляет за собой право в случае присуждения ей технического поражения обжаловать решение в ФФУ и Спортивном арбитражном суде в Лозанне.