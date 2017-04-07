Дирекция Украинской Премьер-лиги, учитывая пожелания каналов-трансляторов, утвердила даты и время начала матчей 26 тура чемпионата Украины. В частности, изначально запланированный на 22 апреля поединок Динамо — Шахтер состоится на день раньше.

21 апреля (пятница)

Динамо — Шахтер 20.00

22 апреля (суббота)

Александрия — Олимпик 17.00

Днепр — Ворскла 17.00

23 апреля (воскресенье)

Сталь — Зирка 14.00

Карпаты — Волынь 17.00

Заря — Черноморец 19.30