Поединок 26 тура первенства УПЛ между Динамо и Шахтером состоится не 22-го, а 21 апреля.
фото Олег Батрак
07 апреля 2017, 16:10
Дирекция Украинской Премьер-лиги, учитывая пожелания каналов-трансляторов, утвердила даты и время начала матчей 26 тура чемпионата Украины. В частности, изначально запланированный на 22 апреля поединок Динамо — Шахтер состоится на день раньше.
21 апреля (пятница)
Динамо — Шахтер 20.00
22 апреля (суббота)
Александрия — Олимпик 17.00
Днепр — Ворскла 17.00
23 апреля (воскресенье)
Сталь — Зирка 14.00
Карпаты — Волынь 17.00
Заря — Черноморец 19.30