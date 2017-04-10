Украина

Защитник и капитан Ворсклы Владимир Чеснаков пропустит ближайший матч своей команды из-за повреждения, полученного в матче с Зиркой.

В поединке 24-го тура чемпионата Украины между Зиркой и Ворсклой, в котором полтавчане потерпели поражение (0:1), Чеснаков покинул поле уже на 5-й минуте встречи после того, как столкнулся с футболистом Зирки Чичиковым.

Обследование показало, что у Владимира перелом носа со смещением. По словам клубного директора Ворсклы, футболист освобожден от активной работы минимум на неделю.

В текущем сезоне Чеснаков сыграл за свою команду 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

