Украина

Президент киевского Динамо Игорь Суркис опроверг информацию о том, что матч УПЛ против Шахтера был перенесен из-за свадьбы его дочери.

Игорь Суркис признался, что матч против Шахтера был перенесен из-за того, что обеим командам предстоит играть матчи Кубка Украины среди недели.

"Моя дочка вышла замуж ровно год назад. Действительно, у дочки брата 22-го свадьба. Если люди считают, что перенесли матч из-за свадьбы, то они ошибаются", — рассказал Суркис FootballHub.

"Учитывая, что мы с Шахтером будем играть в среду матчи Кубка Украины, нам удобно сыграть в пятницу", — признался президент Динамо.

"Мы, как хозяева, имеем право перенести матч и с субботы на воскресенье. Это никак не связано со свадьбой. 20:00, пятница — я считаю, что это удобное время и наши болельщики придут поддержать нас", — добавил Суркис.

Матч Динамо — Шахтер состоится 21 апреля. Начало матча — 20:00 по киевскому времени.