Украина

Руководитель управления спортивных проектов "1+1 Медиа" Степан Щербачев рассказал о рейтингах телетрансляций УПЛ на "2+2" и УНИАН, планах каналов, выплатах клубам в следующем сезоне, едином пуле и остальных тонкостях телевизионных процессов вокруг отечественного чемпионата.

"То, что "2+2" и "Футболы" до сих пор инвестируют деньги в украинский футбол в том виде, который есть сейчас, я считаю чудом"

- В Украине, как только речь заходит о плате клубам за телеправа, все сразу говорят об Испании и Англии. Но нужно понимать, что во многих странах телевизионные компании не платят за права на трансляцию футбольных матчей вообще или же платят за отдельные матчи выборочно. Учитывая нынешнее финансовое положение дел, в первую очередь, у 2+2 и качество футбольного телепродукта от клубов, к чему мы сейчас ближе на самом деле: к развитию и увеличению цен за телеправа в пользу клубов или же к странам, где можно посмотреть по ТВ только самые рейтинговые поединки?

- Давайте разделим этот вопрос на две части. Собственно, о покупке прав и о том, что интересно. В Украине мы не можем говорить сейчас о модели, которую используют и в Англии, и в Испании. Они нежизнеспособны в Украине. Также вряд ли будет использована модель выборочных покупок прав, по причине конкуренции внутри рынка между "1+1 Медиа" и МГУ ("Медиа Группа Украина", – прим. авт.). Нет никакой связи с финансовым положением "2+2" и нынешней ситуацией с футбольными правами. Сегодня мы можем говорить о падении интереса к чемпионату Украины, и, как следствие этого процесса, – о пересмотре подхода к трансляциям футбола. По моему личному мнению, цена ТВ-прав большинства клубов Премьер-Лиги равна нулю. Сейчас футбольное хозяйство сильно переоценено. Одно то, что "2+2" и "Футболы" до сих пор инвестируют деньги в футбол в том виде, который есть сейчас, я считаю чудом. И, безусловно, исходя из этой позиции, мы и будем вести диалог в будущем о ТВ-правах.

- Наш чемпионат впервые проводится по новому формату в два этапа. При этом, у вашего холдинга и "Футболов" – по 6 клубов в пулах. На втором этапе "2+2" показательно "отправляет" поединки между командами из нижней шестерки на УНИАН, демонстрируя таким образом, что матчи, вроде, Динамо – Заря – это хорошо/еще более-менее, а вот это (нижняя шестерка) – нам, по большому счету, не нужно – лучше на "2+2" поставить "Терминатор", и у него будет больший рейтинг, чем у матча Волынь – Сталь. Реалии примерно таковы, или это мнение ошибочно?

- Давайте немного проясним ситуацию. Во-первых, "2+2" – это один из телеканалов холдинга "1+1 Медиа", так же, как и канал УНИАН. И телеканал "2+2" никуда показательно ничего не отправляет! Есть простая математика. Нынешняя плановая доля канала "2+2" должна стремиться к 6% по мужской аудитории 18-54 (вся Украина). А матчи тех команд, которые сейчас мы транслируем на канале УНИАН еле-еле набирали 1%. Для канала УНИАН эта цифра еще может быть, но не для канала "2+2". Этот вопрос возвращает нас к главной проблеме – потере массового интереса к чемпионату Украины. Если пойти в этом вопросе дальше, то очевидно, что на сегодня чемпионат Украины потерял смотрение в городах-миллионниках и стал региональным. Ряд больших мегаполисов, таких, как Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Днепр и даже Львов теряет футбольную аудиторию. Причины очевидны – в ряде этих городов потерян большой профессиональный футбол, в других клубы лихорадит. Что может заставить потенциального зрителя из Харькова включить матч Зирка – Волынь? Или любой другой такой же матч?

- Расскажите, как принималось решение отдавать менее рейтинговые поединки УНИАНу?

- Это решение принималось достаточно сложно. Было понимание невозможности продолжать такие трансляции на канале "2+2", но вместе с тем не забывайте, что "1+1 Медиа" 9 лет активно поддерживает украинский футбол. Кстати, после переноса трансляций на канал УНИАН оказалось, что такая же аудитория, как и на канале "2+2", смотрит эти матчи. Ни больше, ни меньше. И мое мнение – матчи с относительно невысоким интересом зрителей должны транслироваться на таком канале, как УНИАН.

"Можно улучшить нынешний формат чемпионата, ввести плей-офф, усилить конкуренцию. Правда, ничего из этого капитально ситуацию не изменит"

- Сравните, пожалуйста, рейтинги телетрансляций поединков УПЛ на "2+2" в нынешнем и предыдущем сезоне. Хотелось бы услышать конкретные цифры, показатели, статистику, примеры.

- Надо разделить смотрение топ-клубов, середняков и аутсайдеров чемпионата. На матчах Динамо – Шахтер это не отразилось. 16 октября 2015 года по ныненшней целевой аудитори канала "2+2" (мужчины, 18-54 лет, вся Украина) доля матча – 15,17% аудитории. А через год в декабре 2016 аналогичный матч собрал 15,52%. Но, вот если уже говорить о матчах лидеров с командами аутсайдерами, то ситуация другая. Возьмом "летние" матчи Динамо – Карпаты в 2015 году с долей 9,55 % (мужчины, 18-54) и через год матч Карпаты – Динамо – 7, 83%. По средним матчам чемпионата Украины доля смотрения упала на 2%. По матчам откровенных аутсайдеров – намного больше.

Для того чтобы оценить, насколько хуже сейчас стало смотрение, не надо ходить так далеко. Матч Заря – Шахтер 12 марта 2017 года посмотрело 5,93%, мужская аудитория, 18-54 лет, вся Украина. А через две недели этот же матч этих же команд – 3,39%. То есть падение интереса произошло даже в коротком периоде времени. Другими словами, интерес сохраняется высоким только на матчах лидеров. В остальном идёт потеря интереса. И эта проблема должна быть главной на повестке дня Премьер-Лиги.

- Роман Бебех недавно в одном из своих авторских материалов сообщил, что с момента начала войны на Донбассе рейтинги телетрансляций упали в три раза. Так и есть?

- На отдельные матчи – да. Речь идёт как раз о тех матчах, которые мы транслируем на канале УНИАН. В предыдущие годы доля таких поединков составляла 3 и более процента по аудитории "М 20-50".

- Что можно сделать на данный момент, чтобы исправить ситуацию, на ваш взгляд? Менять снова формат или количество участников чемпионата, или что-то другое? Потому что качество футбола (как следствие подбора и уровня футболистов) в ближайшее время вряд ли изменится в лучшую сторону, а заставить/научить клубы наладить менеджмент и вдруг начать зарабатывать и иметь возможность приглашать сильных игроков – миссия сейчас почти невыполнимая.

- На мой взгляд, ситуация критически упущена владельцами команд. Для многих из них футбол на далёкой позиции. И объективно трудно кого-то в этом винить. Жизнь в стране поменялась очень сильно, и не в лучшую сторону. Менять формат, который есть сейчас – не нужно. Можно его улучшить. Ввести плей-офф. Усилить конкуренцию. Правда, ничего из этого капитально ситуацию не изменит. Все эти предпринимаемые косметические действия, вроде рихтования формата, смены графика чемпионата и т.п. не приведут ни к каким конструктивным изменениям. И обсуждать 16 команд тоже смешно сейчас. Их нет. Это ещё больше сделает футбол региональным и ещё сильнее понизит уровень. Глобально, надо вернуть большой футбол в такие города, как Харьков, Запорожье, Кривой Рог. В других городах-миллионниках: Киеве, Днепре, Львове, Одессе нужно, чтобы футболу сейчас уделяли больше внимания. У футбола должны быть локомотивы. Те, кто двигают интерес. Надо честно сказать себе, что пока не будут сделаны главные реформы, ничего кардинально изменить не удастся.

Отдельно вы затронули вопрос менеджмента клубов. На мой взгляд, многим клубам необходимо как можно скорее сменить управление внутри и привлечь тех менеджеров, которые смогут начать строительство новой системы управления этих клубов. Мы понимаем, что быстро пойти наверх не удастся. Но это время не должно быть упущено клубами в части перестройки всего своего подхода к управлению. Это хороший период времени, чтобы научиться работать по-новому. Перенять опыт лучших бизнес-моделей европейских команд.

"Вопрос по создания единого пула не актуален, в общий пакет я не верю"

- На ваш взгляд, с точки зрения телевидения, рейтингов, денег и так далее нынешний формат уже не оправдал себя, или что-то лучшее год назад придумать было невозможно?

- К формату у меня никаких претензий нет. Просто далеко не каждый матч у нас был "битвой".

- Сергей Палкин предлагает новый формат в следующем сезоне. Как телевещателю, вам этот "бельгийский вариант" интересен?

- Эти изменения могут быть. Усилить борьбу в нижней 6-ке команд необходимо. Мы за то, чтобы Премьер-лигу покидали две команды. Наверное, интересным будет и стыковой матч третьей снизу команды Премьер-лиги с третьим местом Первой Лиги за попадание в элиту. Неплохой вариант борьбы за пятое еврокубковое место путем стыковых матчей седьмой и пятой команды. Все что обострит интерес зрителя, приветствуется ТВ.

- Недавно на одном из сайтов среди прочего в статье можно было прочесть: "Судя по тем телодвижениям, которые происходят внутри телеканала 2+2, можно смело предположить, что вскоре он прекратит свое существование. То ли из-за недофинансирования со стороны владельца, то ли из-за нерентабельности. Во многих проектах авторам уже намекали, что, мол, месяц-два и посмотрим, оставлять ли вашу программу или закрывать. Это касается не только футбола. В любом случае, дамоклов меч уже висит над 2+2 и вот-вот сорвется. Это лишь на руку телеканалу Футбол, который автоматически становится монополистом украинского футбольного ТВ-рынка". Собственно, важно понять, насколько вообще футбол сейчас интересен "1+1 Медиа", если вышеуказанный отрывок – правда? Или ничего подобного не происходит на самом деле?

- Я не читал этот бред. С удивлением узнаю, что такое авторитетное издание публикует чью-то точку зрения, не поинтересовавшись, где правда. "1+1 Медиа" продолжает поддерживать футбол. Более того, "про домоклов меч", разъясню к сведению авторов этого опуса. "2+2" реформируется. Сейчас на канале новый амбициозный генеральный продюсер Максим Кривицкий, перед ним и всем коллективом стоит задача нарастить аудиторию, в этом году канал перейдет на вещание SD 16:9, это будет частью стратегии перехода в перспективе на HD 16:9. Канал запустил собственное сериальное производство, будет много премьер на "2+2". И спорт тоже является частью планов по развитию. Это футбол, бои UFC, будут и другие проекты.

- Можете ли с уверенностью сказать, что "2+2" в следующем сезоне останется футбольным телеигроком на рынке, и будет продолжать транслировать матчи УПЛ и развиваться в этом направлении?

- Да.

- В начале 2016 года "2+2" и "Футболы" были близки к созданию единого пула и были готовы заплатить за нынешний сезон клубам 102 млн гривен на всех. Насколько сейчас актуален вопрос по создания единого пула?

- Вопрос не актуален. Думаю, что и ТРК "Футбол" пересмотрит свое отношение к цене на права.

- Предположим, следующий сезон будет проводить по нынешнему формату + плей-офф (как предлагает Сергей Палкин). В какую суму вы/холдинг "1+1 Медиа" готовы примерно оценить продаваемое клубами "зрелище"?

- Всё будет индивидуально с каждым клубом. В общий пакет я не верю.

- Как возможное участие "2+2"/холдинга в будущих футбольных процессах зависит от будущего ФК Днепр? Предположим, Днепра не будет в следующем сезоне в УПЛ (все идет к этому). Будет ли в таком случае футбол на "2+2"? Есть ли прямая связь и зависимость?

- Я всегда исходил из состоявшихся фактов. Во-первых, не рано ли закапывать Днепр? Во-вторых, вы сами указали, что мы являемся партнерами шести клубов Премьер-Лиги. Как будет выстраиваться наше сотрудничество с футбольными клубами на следующий сезон, мы соберемся с руководством "1+1 Медиа" в мае и будем решать.

- Угрожает ли сейчас что-либо будущему существованию "Профутбола"? Создание журналистами этой передачи проекта "FootballHub" – это шаг к развитию и проявление стабильности и "Профутбола", и спортивных проектов на канале в целом, или создание запасного плацдарма и альтернативы на всякий случай?

- "Профутбол" на 100% будет в 2018 году. Наш новый проект "FootballHub" – это наша инициатива по увеличению охвата нашей работы с любителями футбола. Не зря же наш девиз – "Становись ближе к футболу". Сейчас я всех призываю поддержать этот проект. Подписаться и получать массу позитива. Это то, чем мы реально можем помочь украинскому футболу прямо сейчас. Нам важен интерес зрителя в "Профутболе", но также мы хотим, чтобы наши зрители получали больше информации и позитива в течении недели. Это наша обратная связь с болельщиками. И мы верим, что сложные времена для нашего футбола пройдут, а со своей стороны хотим помочь пройти этим временам, как можно скорее.

Анатолий Волков, Football.ua