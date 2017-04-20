Украина

Президент УПЛ Владимир Генинсон поведал о возможном смене регламента чемпионата Украины.

В начале марта генеральный директор Горняков Сергей Палкин предложил изменить регламент УПЛ в следующем сезоне.

"Еще в прошлом году было принято решение, что формат УПЛ будет подразумевать 12 команд, а не 10, 16, 18 или 20. Сейчас главное определить, каким именно он будет", — сказал Генинсон.

"То предложение, которое мы имеем на руках от клуба Шахтер, в принципе, устраивает всех тренеров, представителей и собственников клуба, с которыми мы общаемся. Оно будет немножко доработано и вынесено на голосовании".

"Формат подразумевает, что после первой части чемпионата будет деление на шестерки. Между собой верхняя и нижняя шестерка будут бороться за место в еврокубках, чтобы интрига сохранялась до самого конца", — добавил президент.

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