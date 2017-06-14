Украина

Футбольный клуб Мариуполь намерен прислушаться к мнению болельщиков в выборе нового логотипа клуба.

Ранее мариупольский клуб назывался "Ильичевец", однако отныне официально носит название "ФК Мариуполь".

В связи с изменением имени, клуб проводит ребрендинг. Приазовцы решили прислушаться к мнению болельщиков в важнейшем вопросе выбора логотипа. На данный момент представлены 3 варианта, каждый из которых насыщен символами.

"Логотип любого футбольного клуба – это нечто большее нежели просто графическое изображение. Это визитная карточка футбольного клуба! Мариуполь – столица приазовского региона, место, где оранжевый цвет ласкового южного солнца каждый день встречается с насыщенно синим цветом теплых глубин Азовского моря. Поэтому основными цветами ФК Мариуполь должны стать цвет моря (синий) и цвет солнца (оранжевый). Тем более эти цвета признаны болельщиками Клуба", — гласит заявление Мариуполя.

"Неформальным символом мариупольской команды считается приазовская Чайка, которая также должна найти свое отражение на новом логотипе. Наверняка найдется место в новой эмблеме и для символа Мариуполя (якорь). Органично в канву нового лого будет вписан и год основания городской футбольной команды (1960)".

Чтобы поучаствовать в принятии исторического решения, вам нужно перейти по ссылке на официальный сайт клуба — http://fcilich.com/vote/?votename=61. Регистрация не требуется.