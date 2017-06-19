Украина

Исполком ФФУ и заседание ПФЛ решат судьбу Металлиста-1925 — с большой долей вероятности, харьковчан не примут во Вторую лигу из-за поведения болельщиков команды.

На финале чемпионата Украины среди аматоров против Агробизнеса (0:4) болельщики Металлиста-1925 устроили масштабную потасовку со значительно уступающими в численности фанатами соперника.

Завтра на заседании ФФУ будет решаться дальнейшая судьба харьковского клуба. Как стало известно Football.ua, клуб вряд ли будет допущен к участию во Второй лиге из-за поведения болельщиков.

Стоит отметить, что зачинщики беспорядков добирались на матч на автобусах, которые организовал клуб.