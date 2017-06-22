Украина

Киевское Динамо решило расстаться со своим полузащитником Валерием Федорчуком по обоюдному согласию.

Динамо объявило о прекращении сотрудничества с полузащитником Валерием Федорчуком по обоюдному согласию.

Федорчук перешел в Динамо в феврале 2016 года на правах свободного агента, защищая до этого цвета днепропетровского Днепра.

В сезоне 2016/17 Валерий сыграл восемь матчей в чемпионате Украины, в которых забил один гол, а также один раз сыграл в Лиге чемпионов.

Также на его счету появление на поле в победном матче за Суперкубок Украины.