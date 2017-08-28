Украина

Нападающий Зирки Максим Прядун был признан лучшим игроком прошедшего тура УПЛ.

В 7 туре чемпионата Уркаины Зирка одолела Сталь с минимальным счетом 1:0. Единственный результативный удар в матче нанес форвард Максим Прядун, который и был признан экспертной комиссией лучшим игроком отчетного тура УПЛ.

Второе место в голосовании разделили полузащитник Зари Александр Андриевский и его партнер по команде Иури.

В состав экспертной комиссии, которая признала Прядуна лучшим, вошли такие знаменитые для отечественного футбола личности, как Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев и другие.