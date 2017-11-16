Украина

Бруно Гаспар может стать игроком Шахтера зимой.

О том, что Шахтер ведет переговоры с Фиорентиной по трансферу Гаспара, сообщает португальское издание zerozero.pt. "Горняки" намерены подписать игрока уже зимой, утверждает источник.

Гаспар перешел в Фиорентину только летом из Витории Гимараеш за 4 млн евро. Пока что португальцу не удалось закрепиться в основном составе "фиалок".

На счету защитника 7 появлений на поле (4 – в основе). За это время Бруно отметился 2 ассистами.

В составе Шахтера Гаспар составил бы конкуренцию Богдану Бутко, который остается безальтернативным правым защитником "горняков", пока не решится ситуация с допинг-скандалом Дарио Срны. У донецкого клуба есть еще один правый защитник – в Олег Данченко, но он отдан в аренду Анжи.

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