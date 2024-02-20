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Дізнайся, на що можна поставити у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У середу, 21 лютого, пройде матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться Наполі та Барселона.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Хаві. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2,53, тоді як успіх "неаполітанців" оцінюється показником 2,85.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,61.

Так що ставити?

Також можна поставити на те, що переможе Барселона або буде зафіксовано нічию — Х2 з коефіцієнтом 1,44.

Непоганим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1,63.

Також можна ризикнути і поставити на те, що в матчі голом відзначиться нападник Барселони Роберт Левандовські та його команда переможе з коефіцієнтом 3,85.

Нагадаємо, матч Наполі — Барселона відбудеться завтра, 21 лютого, о 22:00 за київським часом.