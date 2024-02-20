Дізнайся, на що можна поставити у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Наполі - Барселона, Getty Images
20 лютого 2024, 11:40
У середу, 21 лютого, пройде матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться Наполі та Барселона.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Хаві. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2,53, тоді як успіх "неаполітанців" оцінюється показником 2,85.
Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,61.
Так що ставити?
Також можна поставити на те, що переможе Барселона або буде зафіксовано нічию — Х2 з коефіцієнтом 1,44.
Непоганим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1,63.
Також можна ризикнути і поставити на те, що в матчі голом відзначиться нападник Барселони Роберт Левандовські та його команда переможе з коефіцієнтом 3,85.
Нагадаємо, матч Наполі — Барселона відбудеться завтра, 21 лютого, о 22:00 за київським часом.