Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У вівторок, 19 листопада, збірна України проведе матч шостого туру групової стадії Ліги націй проти Албанії.

Поєдинок пройде на стадіоні Албанiя Стедiум у Тiрані та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

За версією букмекерів, Україна фаворит цього матчу. Так на перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2.27, тоді як успіх опонентів оцінили в 3.46, а потенційну нічию — у 3.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що матч буде нерезультативним. Ставимо на "тотал менше 1,5" з коефіцієнтом 2.67.

Також можна поставити на те, що господарі виконають більше кутових — на це дається коефіцієнт 1.92.

Насамкінець варіант з пенальті в матчі з показником 2.99.

Після п'яти турів Україна набрала 5 очок та посідає останнє місце у групі В1. Лідирує Чехія, у якої вісім очок, а за нею йдуть Грузія та Албанія, які набрали по сім балів.

Онлайн-трансляція зустрічі доступна на Football.ua.