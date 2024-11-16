Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У суботу, 16 листопада, збірна України проведе матч п’ятого туру групової стадії Ліги націй проти Грузії.

Матч пройде у Батумі на стадіоні Батумі-Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.

За версією букмекерів, явного фаворита в цьому матчі немає. Так на перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2.72, тоді як успіх підопічних Віллі Саньйоля оцінили в 2.75, а потенційну нічию — у 3.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів (ТБ 2.0) з коефіцієнтом 1.60.

Також можна поставити на те, що господарі виконають більше кутових — на це дається коефіцієнт 1.92.

Насамкінець варіант перемоги Грузії за картками з коефіцієнтом 2.30.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Грузія — Україна можна буде на Football.ua.