Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
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16 листопада 2024, 08:30
У суботу, 16 листопада, збірна України проведе матч п’ятого туру групової стадії Ліги націй проти Грузії.
Матч пройде у Батумі на стадіоні Батумі-Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.
За версією букмекерів, явного фаворита в цьому матчі немає. Так на перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2.72, тоді як успіх підопічних Віллі Саньйоля оцінили в 2.75, а потенційну нічию — у 3.25.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів (ТБ 2.0) з коефіцієнтом 1.60.
Також можна поставити на те, що господарі виконають більше кутових — на це дається коефіцієнт 1.92.
Насамкінець варіант перемоги Грузії за картками з коефіцієнтом 2.30.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Грузія — Україна можна буде на Football.ua.