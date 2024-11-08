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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

На цьому вікенді відбудуться одразу три інтригуючі матчі: Челсі на своєму полі прийме Арсенал у лондонському дербі, Ліверпуль протистоятиме Астон Віллі, а на Барселону очікує складний виїзд проти Реал Сосьєдада.

Ліверпуль — Астон Вілла

Субота, 9 листопада, 22:00, стадіон Енфілд, Ліверпуль. Арбітр зустрічі — Девід Кут.

У суботу ввечері Ліверпуль прийме Астон Віллу у матчі англійської Прем'єр-ліги. На минулих вихідних "червоні" очолили турнірну таблицю, а Арне Слот продовжує вражати на тренерському містку, здобувши переломну перемогу над Брайтоном на Енфілді з рахунком 2:1.

У вівторок Ліверпуль здобув перемогу над чемпіоном Німеччини Баєром з Леверкузена з рахунком 4:0 і очолив турнірну таблицю в Лізі чемпіонів.

Тим часом Астон Вілла оговтується від недільної поразки від Тоттенгема з рахунком 4:1, після чого команда Унаї Емері несподівано програла Брюгге з рахунком 1:0 після дивного гандболу від Тайрона Мінгза.

Ібрагім Конате готовий вийти на поле, а Діогу Жота, Аліссон Беккер, Гарві Елліотт та Федеріко К'єза не повернуться до міжнародної перерви.

Росс Барклі не вийде на поле за Астон Віллу, а Меті Кеш також під питанням.

Історія та результати очних зустрічей

Перемоги Ліверпуля: 102.

Нічиї 42.

Перемоги Астон Вілли: 59.

Компанія VBET пропонує такі коефіцієнти: перемога Ліверпуля — 1.48, нічия — 5.30, а перемога Астон Вілли — 6.20.

Челсі — Арсенал

Неділя, 10 листопада, 18:30, стадіон Стемфорд Брідж, Лондон. Арбітр зустрічі — Майкл Олівер.

Це важлива гра для тренера Мікеля Артети та його команди після серії поразок поспіль. Їхній виступ у Мілані в середу був далеко не поганим, але він був невдалим, зважаючи на прикру поразку від Ньюкасла минулих вихідних.

Наразі "каноніри" відстають від лідера ліги Ліверпуля на сім очок, а перевага "червоних" збільшиться до десяти, якщо вони переможуть Астон Віллу на Енфілді в суботу ввечері.

Артета вперше зустрінеться з іншим колишнім асистентом Манчестер Сіті, Енцо Марескою, у західному Лондоні, де бос Челсі контролює гідний початок свого перебування на посаді в "синіх". Наразі господарі недільного матчу випереджають Арсенал у таблиці Прем'єр-ліги за різницею забитих і пропущених м'ячів, але поки що команда Марески втрачає очки з найкращими командами ліги — навіть з Манчестер Юнайтед.

У минулому Арсенал "звертався" до Челсі за "поштовхом" після провальних періодів форми, і Артета сподівається, що "сині" принесуть "козирі" для його команди в неділю.

Зазначимо, що в четвер Челсі розгромив Ноа в Лізі Конференцій, забивши 8 голів. Не виключено, що лідер "синіх" Коул Палмер пропустить матч через травму, що може стати серйозним ударом як для тренера Енцо Марески, так і всієї команди.

Компанія VBET пропонує такі коефіцієнти: перемога Челсі — 2.93, нічия — 3.50, а перемога Арсеналу — 2.51.

Реал Сосьєдад — Барселона

Неділя, 10 листопада, 22:00, стадіон Аноета, Сан-Себастьян. Арбітр зустрічі — Гуільєрмо Куадра Фернандес.

Під керівництвом Гансі Фліка Барселона домінує в чемпіонаті, і перемога в Ла Лізі в неділю може допомогти їй піти на міжнародну перерву з 12-очковою перевагою в турнірній таблиці.

Каталонські гіганти мають найкращу атаку в Ла Лізі на цьому етапі, забивши 40 голів у 12 матчах. Барселона їде на цю гру після перемоги в чотирьох останніх матчах.

Реал Сосьєдад повернувся у форму після тривожного початку сезону-2024/25. "Баски" виграли три з останніх п'яти матчів і програв лише одного разу за цей період.

Компанія VBET пропонує такі коефіцієнти: перемога Сосьєдада — 4.33, нічия — 4.10, а перемога Барселони — 1.81.