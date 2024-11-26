Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде голландський ПСВ.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

За версією букмекерів, ПСВ є фаворитом протистояння. Так, на перемогу нідерландців можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 7.41. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.86.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 3,0", який оцінюється коефіцієнтом 1.88.

Показником 2.20 представлено варіант "Діапазон голів: 2-3".

Також радимо звернути увагу на сценарій "Обидві заб'ють: ні", оцінений коефіцієнтом 1.98.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу ПСВ — Шахтар можна буде на Football.ua.