Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар, фото - Шахтар
26 листопада 2024, 13:23
У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде голландський ПСВ.
Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.
За версією букмекерів, ПСВ є фаворитом протистояння. Так, на перемогу нідерландців можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 7.41. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.86.
Тож на що ставити?
Пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 3,0", який оцінюється коефіцієнтом 1.88.
Показником 2.20 представлено варіант "Діапазон голів: 2-3".
Також радимо звернути увагу на сценарій "Обидві заб'ють: ні", оцінений коефіцієнтом 1.98.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу ПСВ — Шахтар можна буде на Football.ua.