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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Перший тиждень листопада стане фактично останнім для клубного футболу перед початком чергового міжнародного вікна, тож говоритимемо й про єврокубкові дуелі, і про вже звичні баталії в національних першостях.

Реал — Мілан

Вівторок, 5 листопада, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Паулу Фонсеку знову хочуть звільнити з посади головного тренера італійського Мілана. Раз на місяць можна впевнено говорити про це й точно не помилятись із визначенням настроїв власників "россонері". Але навряд чи за підсумком гостьової гри проти чинного володаря кубка чемпіонів відбудеться ця ймовірна тренерська відставка, бо й у чемпіонаті минулими вихідними Мілан переміг Монцу (1:0), тож тиск трохи зменшився.

У колективу Карло Анчелотті останній тиждень узагалі був суцільним тиском, бо спочатку "галактікос" отримали розгром від Барселони в El Clasico на власному полі, а потім їхнього нападника Вінісіуса Жуніора залишили без Золотого м’яча й на саму церемонію Реал вирішив не їхати, хоча й його визнали найкращим клубом світу за минулий рік. Цікавий вибір поміж командними та індивідуальними нагородами з боку клубу. А от на вихідних "бланкос" свій матч проти Валенсії так і не провели через жахливі наслідки урагану ДАНА. Виходить, що й ігровий тонус команда Анчелотті могла втратити.

За версією PokerBet, Реал — фаворит зустрічі: перемога мадридців оцінюється коефіцієнтом 1.51, а перемога "россонері" — 5.80. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.50.

Шахтар — Янг Бойз

Середа, 6 листопада, 19:45. Стадіон Фельтінс Арена (Гельзенкірхен, Німеччина)

Донецький Шахтар робитиме свою четверту спробу здобути перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА й нарешті ми дочекались моменту, коли саме команду Маріно Пушича вважатимуть фаворитом зустрічі. У суперниках цього разу буде швейцарський Янг Бойз, і найкраща для нас новина тут полягає в тому, що гра буде відбуватись не на полі "жовто-чорних", де команди змушені грати на синтетичному килимі. Так, у 2024 році досі є такі поля. До чого це може призвести — може розповісти міланський Інтер, який лише дивом на останніх хвилинах обіграв команду Жоеля Маньїна (1:0), хоча за грою помітно поступався суперникам.

Як і Шахтар, Янг Бойз досі не перемагав у цьому розіграші й не забивав при цьому колі. Однак "гірники" хоча б унічию зіграли проти італійської Болоньї (0:0), тож без очок не залишаються. По три голи команди при цьому отримали від Аталанти та Астон Вілли відповідно, після чого Барселона познущалась над швейцарцями (5:0), а от команда Маріно Пушича цілком непогано зарекомендувала себе в грі проти Арсеналу (0:1), хоча всі очікували на розгром. Як буде цього разу — ніхто не знає, бо тягнути з перемогами далі вже немає можливості.

За версією PokerBet, Шахтар — фаворит зустрічі: перемога донеччан оцінюється коефіцієнтом 2.11, а перемога "жовто-чорних" — 3.30. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.55.

Парі Сен-Жермен — Атлетіко

Середа, 6 листопада, 22:00. Стадіон Парк-де-Пренс (Париж, Франція)

Новий формат Ліги чемпіонів уже за перші три тури подарував нам чимало несподіванок. Чинні чемпіони Франції та потужний представник іспанської Ла Ліги, наприклад, навіть не належать до першої половини турнірної таблиці, а у колективу Луїса Енріке попереду ще й настільки складні суперники, що залишається лише жалітись, що в "протистоянні трьох букв" проти ПСВ на власному полі "червоно-сині" домоглись тільки нічиєї (1:1).

У "матрацників" тим часом справи точно йдуть не краще — дві поразки, серед яких розгром від лісабонської Бенфіки (0:4) та нокдаун від "королів Мадриду" в особі французького Лілля на власному полі (1:3). Та й німецький РБ Лейпциг команда Дієго Сімеоне в першому турі подужала ледь-ледь (2:1), тож її перспективи в цьому розіграші так само невизначені. Але коли два важковаговики з амбіціями зустрічаються поміж собою, то нам гарантована яскрава дуель. Тим паче, що це буде їхня перша офіційна зустріч.

За версією PokerBet, ПСЖ — фаворит зустрічі: перемога французів оцінюється коефіцієнтом 1.77, а перемога "матрацників" — 4.70. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.55.

Динамо Київ — Ференцварош

Четвер, 7 листопада, 22:00. Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)

Три гри позаду, 0 очок, 0 забитих голів, 6 пропущених, передостаннє місце в турнірній таблиці — це дуже погані результати для київського Динамо на початку виступів у Лізі Європи УЄФА в цьому сезоні. Але може бути ще гірше, якщо команда Олександра Шовковського й у прийдешній грі не зможе здобути перемогу, хоча суперник для цього буде цілком співставний за рівнем до "біло-синіх".

Угорський Ференцварош є добре знайомим українським уболівальникам через роботу на чолі колективу Сергія Реброва свого часу, та й саме Динамо грало проти "зелено-білих" у Лізі чемпіонів-2020/21, тож спогади ще доволі свіжі. Тоді обидва матчі були важкими (2:2 та 1:0), і зараз буде точно не легше. Бо Паскаль Янсен потрохи набирає обертів разом із командою, яка також погано стартувала в єврокубках, але все ж таки здолала французьку Ніццу на власному полі (1:0), що має слугувати для нас тривожним сигналом, бо до цього в суперниках Ференцвароша були Тоттенгем (1:2) та Андерлехт (1:2), і результати вказують на те, що угорці вміють чіплятись.

За версією PokerBet, Динамо Київ — фаворит зустрічі: перемога українського клубу оцінюється коефіцієнтом 2.21, а перемога "фроді" — 3.30. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.25.

Челсі — Арсенал

Неділя, 10 листопада, 18:30. Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Черговий футбольний вікенд, і знову в полі зору матч за участі лондонського Челсі. Цього разу — у рамках домашнього дербі проти Арсеналу, яке через невдалі виступи команди Мікеля Артети останнім часом набуло доволі цікавого контексту. Нині ситуація в турнірній таблиці є такою, що "сині" та "каноніри" мають однакову кількість залікових балів, і колективу Енцо Марески навіть удалось посунути принципового суперника із зони Ліги чемпіонів. А це вже провокація!

Утім, Арсенал сам у цьому винен. Три матчі поспіль без перемог, ще й дві поразки при цьому — за такої конкуренції на вершині турнірної таблиці за таке карають моментально, і, погодьтесь, уже якось не чутно розмов про чемпіонський титул на тлі відставання від Ліверпуля на сім залікових балів. А це тільки 10 турів позаду. Хоча, із іншого боку це всього 10 турів позаду, тож є шанс виправити ситуацію. Але Челсі своїм резервним складом ще зіграє вдома проти вірменського Ноаха в Лізі конференцій, тоді як Арсенал не може собі дозволити подібного на полі міланського Інтера, бо інакше питань до Мікеля Артети стане значно більше.

За версією PokerBet, Арсенал — фаворит зустрічі: перемога "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 2.41, а перемога "синіх" — 2.80. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.40.