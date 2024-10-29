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Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Тоттенгем прийматиме на власному полі Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться 30 жовтня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні, а обслуговуватиме його арбітр Роберт Джонс. Початок — о 22:15 за київським часом.

Які прогнози на матч?

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Тоттенгема в основний час пропонується коефіцієнт 2,55, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 2,65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.

Вихід до чвертьфіналу "шпор" оцінюється показником 1,89, тоді як "містян" — 1,96.

Цікаві варіанти для ставок

Пропонуємо розглянути варіант "ТБ 2,5" — коефіцієнт на цю подію становить 1,51.

Окрім цього, цікавим виглядає результат "Обидві команди заб'ють — Так" за 1,45.

Враховуючи те, що обидві команди можуть задіяти помітну ротацію складів, не радимо розглядати ставки на індивідуальні результативні дії гравців протягом матчу.