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Football.ua анонсує найцікавіші поєдинки цього тижня.

Клубний футбол йде на перерву задля того, щоб збірні закінчили виступи у Лізі націй. Анонсуємо найцікавіші матчі фінішної прямої турніру.

Четвер, 14 листопада, Стадіон Короля Бодуена, 21:45

Команди зустрічались минулого місяця. Італія пішла на перерву з комфортним рахунком 2:0, але залишившись вдесятьох втратила перемогу.

Італія виграла три і зіграла внічию один з чотирьох матчів з початку Євро-2024, тоді як Бельгія виграла лише один з чотирьох і виглядала явно гірше за Італію з погляду рівня гри.

Наразі Бельгія посідає 3-тє місце в групі 2 Ліги націй А, маючи в активі чотири очки з чотирьох матчів. Останній рік був важким для бельгійської команди. Команда перебуває в досить складному становищі, оскільки багато гравців "золотого покоління" пройшли свій пік.

Власне, і Італія переживає не найкращі часи після перемоги на Євро-2020.

Останньою грою Італії стала розгромна перемога над Ізраїлем з рахунком 4:1. До цього Італія зіграла внічию 2:2 з Бельгією та перемогла Ізраїль (2:1), Францію (3:1) та Швейцарію (2:0).

За версією PokerBet, Бельгія — фаворит зустрічі: перемога команди Тедеско оцінюється коефіцієнтом 2.49, а перемога італійців — 2.80. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.20.

Четвер, 15 листопада, Паркен (Копенгаген), 21:45

Це вирішальна гра у визначенні переможця групи. Очко для Іспанії гарантує їм перше або друге місце, оскільки наразі вони лідирують з 10 очками. Перемога підтвердить їхній статус переможців групи. Наразі іспанці є непереможними, маючи три вікторії та одну нічию, а втрата очок була лише проти Сербії у стартовій грі. Підопічні Луїса де ла Фуенте продовжують домінувати після свого тріумфу на Євро.

Зупинити їх прагне сильна збірна Данії з великою кількістю талантів АПЛ. Вони відстають від лідера Іспанії лише на три очки, знаючи, що перемога може дозволити їм обігнати своїх опонентів. Очка може вистачити для того, щоб посісти друге місце, залежно від результату іншого матчу в групі.

У чотирьох іграх іспанці пропустили лише одного разу, і це сталося у переможному матчі над Швейцарією (4:1). Данія має подібний успіх у захисті, пропустивши лише три голи. Однак акцент буде зроблено на атаку, якщо вони хочуть виграти цей матч. Расмус Гойлунд з Манчестер Юнайтед, ймовірно, очолить атаку, попри те, що забив лише двічі за Юнайтед у всіх змаганнях.

За версією PokerBet, Іспанія — фаворит зустрічі: перемога команди Де Ла Фуенте оцінюється коефіцієнтом 1.67, а перемога данців — 5.40. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.50.

Субота, 16 листопада, Батумі Стедіум, Батумі, 19:00

Надважливий поєдинок для колективу Сергія Реброва. Мабуть, на цій стадії у "синьо-жовтих" і не може бути інакше. Грузія посідає друге місце в групі B Ліги націй, і їй необхідна перемога, щоб у разі чого обійти Чехію.

А ось справи в нашої збірної набагато гірші. По-перше, є низка запитань до Сергія Реброва, і не виключено, що в разі невдач у найближчих двох матчах, його може бути звільнено.

Українці за чотири матчі набрали чотири очки і посідають останнє місце в квартеті. Потрібна тільки перемога! У найгіршому сценарії збірна України може отримати пониження в класі, що стало б спортивною катастрофою.

За версією PokerBet, Грузія — невеличкий фаворит зустрічі: перемога команди оцінюється коефіцієнтом 2.44, а перемога України — 2.90. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.15.

Неділя, 17 листопада, Джузеппе Меацца/Сан-Сіро, Мілан, 21:45

Італія сподівається забезпечити собі вихід до чвертьфіналу Ліги націй УЄФА на той час, як прийме Францію в неділю, 17 листопада, о 21:45. Те ж саме стосується і "Les Bleus", а отже, цей матч може визначити переможців групи A2.

Після того як італійці провалили виступи на Євро-2024, вони змусили всіх звернути на себе увагу, вигравши у Франції з рахунком 3:1 і давши старт своїй кампанії в Лізі націй. Відтоді вони здобули ще дві перемоги і зіграли внічию 2:2 з Бельгією, що дало їм змогу впевнено очолити групу А2 перед п'ятим туром.

Франція, яка спочатку поступилася Італії, здобула три перемоги поспіль, включно з двома перемогами над Бельгією. Таким чином, вони відстають від Італії всього на одне очко і виходять у передостанній тур.

За версією PokerBet, Франція — фаворит зустрічі: перемога команди Дешама оцінюється коефіцієнтом 2.3, а перемога італійців — 3.4. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.3.