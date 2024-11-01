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Football.ua розповідає про головні футбольні події листопада 2024 року.

Усе як ми любимо! Топ-матчі Ліги чемпіонів, Динамо в Лізі Європи і новий шанс для збірної України поправити становище в Лізі націй.

Football.ua розповідає про найбільш інтригуючі матчі листопада.

Ліга чемпіонів. 4 тур

5 листопада, 22:00, Реал — Мілан

Останнім часом Мілан перебуває не в найкращих кондиціях, що підтверджують результати в Серії А, так і Лізі чемпіонів. "Россонері" намагаються знайти свою найкращу гру, але спроби не дають поки потрібних результатів.

Реал все ще пам'ятає принизливу поразку від Барселони (0:4) в Ель-Класіко і команда Карло Анчелотті перебуває під тиском. Від неї чекають тільки перемог. До всього іншого, у мадридському клубі присутні дизмораль з приводу того, що Вінісіус Жуніор не отримав Золотий м'яч-2024. Або ж Реал і весь клубний персонал просто хайпували навколо почесної нагороди.

За версією PokerBet, Реал — фаворит зустрічі: перемога мадридців оцінюється коефіцієнтом 1.50, а перемога "россонері" — 5.80. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 5.80.

6 листопада, 19:45, Шахтар — Янг Бойз

І Шахтар, і Янг Бойз без перемог і без забитих голів на стадії основного етапу Ліги чемпіонів. Але "гірники" зуміли зіграти внічию проти Болоньї, тому набрали на один бал більше, ніж їхній опонент.

"Гірникам" потрібна тільки перемога, щоб поборотися за місце не нижче 24-го, яке дає змогу вийти до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

За версією PokerBet, Шахтар — фаворит зустрічі: перемога "гірників" оцінюється коефіцієнтом 2.11, а перемога швейцарців — 3.30. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.55.

6 листопада, 22:00, Інтер — Арсенал

Сусіди по турнірній таблиці зійдуться в очному матчі на Джузеппе Меацца. Кожна з команд хоче здобути перемогу і поліпшити свої шанси перед наступними матчами. Ціль Інтера й Арсеналу очевидна — потрапити в першу вісімку, щоб продовжити виступи в Лізі чемпіонів з 1/8 фіналу і минути раунд 1/16.

За версією PokerBet, в Інтера та Арсенала рівні шанси на перемогу: вони оцінюються коефіцієнтом 2.70. А якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.10.

6 листопада, 22:00, ПСЖ — Атлетіко

І ПСЖ, і Атлетіко не найкращим чином виступають в основному етапі: у мадридців три очки і вони поза зоною перших 24 команд, а ПСЖ набрав чотири пункти, і виступи парижан не вселяють особливого оптимізму. Зокрема, домашня нічия з ПСВ стала певною сенсацією.

Обидві команди жадають набрати три очки і поліпшити своє становище в основному етапі, але з огляду на фактор домашнього поля, то Атлетіко буде дуже складно.

За версією PokerBet, ПСЖ — фаворит зустрічі: перемога парижан оцінюється коефіцієнтом 1.81, а перемога "матрацників" — 4.40. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.55.

7 листопада, 22:00. Динамо — Ференцварош. Ліга Європи, 4 тур

Нуль перемог і нуль забитих голів. Виступи Динамо в Лізі Європи проходять найгіршим чином. Команда Олександра Шовковського має нагоду поправити становище у матчі проти Ференцвароша. Однак угорська команда — солідний суперник для нинішнього Динамо, тому очікувати на перемогу потрібно без великого оптимізму.

Нагадаємо, що гра пройде у Гамбурзі на Фолькспаркштадіон.

Челсі — Арсенал. АПЛ. 10 листопада, 18:30

В останньому очному матчі Арсенал знищив Челсі, відправивши у ворота на той момент команди Маурісіо Почеттіно п'ять сухих голів. У нинішньому сезоні Челсі вже не той, що раніше, але все ще залишається вразливим. Як мінімум в обороні.

Мікель Артета повинен подбати про те, як зупинити Ніколаса Джексона і Коула Палмера, які перебувають у чудовій формі та прекрасно зіграли один з одним.

За версією PokerBet, Арсенал — фаворит зустрічі: перемога "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 2.33, а перемога "синіх" — 2.85. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.45.

Інтер — Наполі. Серія А, 10 листопада, 21:45

Ці команди називають фаворитами на те, щоб виграти Серію А. Після невдалого сезону, Наполі повернувся і знову готовий поборотися за золоті медалі під керівництвом Антоніо Конте. До слова, італійський тренер конкуруватиме проти своєї колишньої команди.

Ромелу Лукаку перебуває у відмінній формі та готовий засмутити, як і Конте, своїх колишніх партнерів. Чим відповідатимуть Маркус Тюрам і Лаутаро Мартінес?

Україна в Лізі націй 16 і 19 листопада

Збірна України замикає групу B1, маючи в активі 4 очки після 4 матчів. Турнірне становище терміново потрібно виправляти, інакше загрожує пониження в класі. 16 листопада "синьо-жовті" зіграють проти збірної Грузії, яку вже обігравали, 19 листопада проти албанців.

Не виключено, якщо в цих поєдинках не буде здобуто позитивного результату, то Сергія Реброва може бути звільнено. Але хотілося б уникнути найгіршого сценарію.

Мілан — Ювентус. Серія А, 23 листопада, 19:00

Можливо, до кінця листопада підопічні Пауло Фонсеки поліпшать результати, але на момент написання матеріалу все виглядає не дуже добре: восьме місце в Серії А і невдалі виступи в Лізі чемпіонів.

Що стосується Ювентуса, то колектив Тіаго Мотти шостий, але в Лізі чемпіонів посідає 14 сходинку, що дає право зіграти в плей-оф турніру.

У майбутньому матчі фаворитом, з невеликою перевагою, напевно, буде Мілан, враховуючи фактор домашнього поля.

Ліга чемпіонів. 5 тур:

26 листопада, Баварія — ПСЖ

27 листопада, Ліверпуль — Реал

27 листопада, ПСВ — Шахтар

Складно на кінець листопада сказати, яким буде турнірний розклад. Але одне можна з упевненістю стверджувати, що нас очікують цікаві матчі. Особливо, Ліверпуль — Реал. Повторення київського фіналу Ліги чемпіонів! І, може, на поле вийде українець Андрій Лунін?!

Баварія — ПСЖ за вивіскою цікавий матч, але увагу українського шанувальника буде привернуто до зустрічі ПСВ — Шахтар. Майже точно "гірникам" потрібно буде чіплятися за очки, адже їх у скарбничці так мало для проходу хоча б до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Динамо — Вікторія. Ліга Європи, 5 тур, 19:45

Як і у випадку з Шахтарем, Динамо обов'язково потрібно набирати очки в основному етапі, щоб мати шанс на прохід до наступної стадії. Це можна передбачити навіть за місяць. Вікторія — непогана можливість, але потрібно враховувати сумний факт, що будь-який суперник у єврокубках може завдати киянам складнощів.

При цьому, за весь час Динамо жодного разу не програвало Вікторії. Щоправда, вони зустрічалися тільки в товариських матчах.

Боруссія Дортмунд — Баварія. Бундесліга, 30 листопада, 19:30

На момент написання матеріалу "джмелі" перебувають не в найкращих кондиціях і вже ходять чутки, що головного тренера Нурі Шахін може бути звільнено. Баварія повернулася на перше місце і жадає розвинути успіх, відірвавшись від Лейпцига і Баєра на кілька очок.

З огляду на фактор домашнього поля, Боруссія гратиме на перемогу. Але от чи вийде? Попередній домашній матч для Боруссії завершився поразкою з рахунком 0:4 від Баварії...

За версією PokerBet, фаворит зустрічі — мюнхенський клуб, проте перевага незначна.