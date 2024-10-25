Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У суботу, 26 жовтня, мадридський Реал проведе домашній матч іспанської Ла Ліги, в якому суперником "вершкових" буде найпринциповіший суперник — Барселона.

Ель-Класіко пройде на Сантьяго Бернабеу у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, команда Карло Анчелотті є фаворитом протистояння. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 3.25. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.95.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.42.

Також можна поставити на те, що у матчі буде забито три або більше м'ячів з коефіцієнтом 1.64.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на варіант "обидві команди заб'ють та виграє Барселона" з коефіцієнтом 4.50.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал — Барселона можна буде на Football.ua.