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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Найближчого вікенду після насиченого єврокубкового тижня повертаються внутрішні чемпіонати, де буде чимало цікавих протистоянь.

В Україні на нас чекає "класичне" між київським Динамо та донецьким Шахтарем, а в Іспанії на носі чергове Ель-Класіко, в якому Реал із Андрієм Луніним прийме Барселону.

Тим часом в Англії битва претендентів на титул між Арсеналом з Олександром Зінченком та Ліверпулем, а в Італії – протистояння Інтера та Ювентуса.

Динамо Київ — Шахтар

Неділя, 27 жовтня, 18:00. Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського (Київ, Україна). Арбітр — Микола Балакін. Пряма трансляція на Динамо Київ ТБ, 2+2 та УПЛ ТБ

Після напружених матчів у єврокубках, де Динамо та Шахтар поступилися Ромі та Арсеналу відповідно з однаковим рахунком 0:1, українські гранди зустрінуться між собою у чемпіонаті.

Команда Олександра Шовковського виставила дуже експериментальний склад у Лізі Європи проти Роми і навіть попри це показала досить непогану гру проти проблемних "вовків". Практично всі лідери "біло-синіх" опинилися на лаві запасних, що говорить про значення нинішньої ситуації в Динамо, яке відверто націлилося на УПЛ після провального старту в єврокубках. Лідерам був даний відпочинок перед грою з "гірниками" і вже відомо, що Олександр Піхальонок та Андрій Ярмоленко точно не допоможуть киянам у майбутньому матчі.

Після дев'яти ігор Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Олександрію на два бали, жодного разу не програвши та зігравши лише внічию з Рухом. У Шахтаря ситуація не з легких — 19 очок та лише четверте місце і якщо "біло-сині" зможуть перемогти, то це буде суттєвим доробком у битві за титул. Таким чином, у Шахтаря тільки один вихід і ціль – перемога над головним конкурентом, втім і в інших ситуаціях, мета не змінилася б.

Шахтар зіграв основним складом проти Арсеналу у Лізі чемпіонів та має на два дні більше для відновлення гравців. Команда Маріно Пушича досить нестабільна — проблиски гарної та комбінаційної гри у першій половині сезону чергуються з помилками в обороні, які часто призводять до пропущених м'ячів. Якщо Шахтар не хоче ще більше ускладнити собі завдання на внутрішній арені, потрібно переламувати ситуацію і перемога над Динамо, буде дуже важливим чинником мотивації як на майбутній відрізок чемпіонату, так і для єврокубків.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Динамо 2.80, нічия 3.45 та перемога Шахтаря 2.65.

Реал Мадрид – Барселона

Субота, 26 жовтня, 22.00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія). Арбітр — Хосе Марія Санчес Мартінес. Пряма трансляція на MEGOGO

Одна з найбільших подій вікенду відбудеться в суботу ввечері на Сантьяго Бернабеу, де Реал прийме Барселону в черговому Ель-Класіко. Барселона провела яскравий старт нинішнього сезону в Ла Лізі: каталонська команда нині очолює чемпіонат, а Реал посідає друге місце, відстаючи на три очки.

Є відчуття, що Реал ще не показав себе з найкращого боку, а головною проблемою є реалізація моментів та постійні втрати ключових гравців через травми. Тим не менш, "вершкові" здобули сім перемог і тричі зіграли внічию, набравши 24 очки.

Команда Карло Анчелотті не може допустити поразки, тому що вона може мати досить серйозні наслідки в майбутньому, і для цього вони можуть отримати натхнення зі своїх нещодавніх зустрічей з Барселоною, здобувши перемоги в кожному з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах, окрім спарингів. Вони не програвали каталонцям вдома у чемпіонаті з березня 2022 року.

Минулими вихідними Реал Мадрид здобув перемогу над Сельтою (2:1) у Ла Лізі, а у вівторок "вершкові" видали неймовірний камбек проти Боруссії Дортмунд (5:2) у Лізі чемпіонів, поступаючись у два м'ячі перед перервою.

Звичайно, було багато питань, коли Ганс-Дітер Флік став біля керма Барселони, але німець видав яскравий старт. Форма "блаугранас" ще більше вражає, якщо врахувати її проблеми із травмами: команда виграла дев'ять із десяти матчів чемпіонату та набрала 27 очок.

Минулого вікенду Барселона розібрала Севілью (5:1) у Ла Лізі, а потім переконливо переграла Баварію (4:1) у Лізі чемпіонів.

Перемога над Реалом у ці вихідні стане гучною заявою у боротьбі за титул, а шість очок на даному етапі сезону — це вже чимало з огляду на щільний календар та наступні ротації у складах, які можуть призвести до несподіваних втрат очок.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Реалу 2.05, нічия 4.20 та перемога Барселони 3.34.

Арсенал — Ліверпуль

Неділя, 27 жовтня, 18:30. Емірейтс Стедіум (Лондон, Англія). Арбітр Ентоні Тейлор. Пряма трансляція на Setanta Sports

Цієї неділі на півночі Лондона відбудеться захоплююче протистояння Арсеналу та Ліверпуля — двох претендентів на чемпіонський титул.

Чи зможе лідер АПЛ Ліверпуль під керівництвом Арне Слота продовжити свою приголомшливу серію без поразок та довести, що вони є справжніми претендентами на титул, здобувши ще одну перемогу у "великій шістці". Водночас Арсенал хоче показати, що їхні нещодавні невдачі і зростаючий список травм — лише перешкоди на шляху до чергової напруженої боротьби за титул.

Ліверпуль випереджає Арсенал на чотири очки, програвши лише один раз з квітня, сенсаційно поступившись Ноттінгему у вересні. З того часу вони виграли вісім матчів поспіль у всіх турнірах, включаючи перемогу в середині тижня над Лейпцигом (1:0) у Лізі чемпіонів.

На даний момент Ліверпуль має найкращу оборону в одній з найкращих ліг світу — три пропущені м'ячі за десять ігор і велика заслуга в цьому — Вірджил ван Дейк, який у 33 роки показує надійність, яка, безумовно, допоможе йому у підписанні нового контракту.

Арсенал тим часом кульгає і спотикається в прямому, і в переносному значенні. У своєму останньому матчі АПЛ "каноніри" програли Борнмуту (0:2), що стало їхньою першою поразкою в сезоні. Так, багато в чому зіграла свою роль червона картка в першому таймі, але якщо подивитися, Арсенал має найбільше червоних карток цього сезону (три). Під керівництвом Мікеля Артети з 2019 року "каноніри" отримали 18 червоних, що набагато більше, ніж набрав будь-який інший клуб за цей період.

Але найбільшою проблемою є кадрова ситуація – Артета ніяк не може зібрати повноцінний склад своїх найкращих виконавців. Мартін Едегор, Букайо Сака, Ріккардо Калафіорі, Юррієн Тімбер ... всі ці імена в лазареті ...

Ніщо з цього не обіцяє нічого хорошого Арсеналу у матчі проти такого зібраного та дисциплінованого Ліверпуля. Втім, результати в очних матчах були дуже різні і віддати комусь роль явного фаворита не можна, тим більше, що градус боротьби буде дуже високим.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Арсеналу 2.52, нічия 3.50 та перемога Ліверпуля 2.93.

Інтер — Ювентус

Неділя, 27 жовтня, 19:00. Джузеппе Меацца (Мілан, Італія). Арбітр – Марко Гуїда. Пряма трансляція на MEGOGO

У неділю ввечері в головному матчі вікенду Серії А міланський Інтер прийме Ювентус.

Починаємо з Інтера, який минулого сезону став чемпіоном і виразно підкреслив свій статус короля Італії. Хоча діючі чемпіони зараз відстають на три очки від Наполі на вершині Серії А, команда Сімоне Індзагі перебуває в хорошій формі.

У середині тижня вони вирвали перемогу над Янг Бойз (1:0) у Лізі чемпіонів, і тепер "нерадзуррі" прагнутимуть продовжити переможну серію до шостого матчу поспіль.

Що стосується Ювентуса, то, можливо, новий тренер Тіаго Мотта навів дисципліну в обороні, це не допомогло йому уникнути першої поразки в сезоні — проти Штутгарта (0:1) у Лізі чемпіонів цього тижня. У чемпіонаті Італії "стара синьйора" виграла чотири матчі і поки що це єдина команда, яка йде без поразок. Однак чотири нічийних результатів змушують турбуватися і тут головне питання в реалізації створених моментів, з чим Мотта поки не впорався, щоб досягти подальшого прогресу.

Ювентус також мають турбувати останні матчі проти Інтера. Остання та єдина перемога Юве над Інтером в останніх п'яти матчах була у березні 2023 року. З того часу "нерадзуррі" виграли дві зустрічі, а ще дві закінчилися внічию.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Інтера 1.79, нічия 3.63 та перемога Ювентуса 5.20.