Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі думку експертів щодо майбутнього клубу українця.

Захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний в наступному році може змінити клуб.

Різноманітні джерела повідомляють про зацікавленість в персоні центрбека зі сторони різноманітних топ-клубів Європи.

Цікаво, що букмекери бачать найімовірнішим наступним місцем роботи Забарного не кого небудь, а мадридський Реал. Крім того, дуже високими вважаються шанси на перехід Іллі до Ман Сіті або ж Челсі.

З так званої топ-6 команд АПЛ претендентом на українця не вважається тільки Манчестер Юнайтед, тоді як Тоттенгем та Ліверпуль з рахунків не скидають. Є певні шанси і на трансфер в Баварію чи Барселону, а ось в те, що Забарний переїде до Італії віри вже менше.