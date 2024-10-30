Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Фото Динамо Київ
30 жовтня 2024, 00:16
У середу, 30 жовтня, полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо в 1/8 фіналу Кубка України.
Зустріч пройде на стадіоні "Ворскла" в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 15:30.
За версією букмекерів, колектив Олександра Шовковського є фаворитом протистояння. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.37, тоді як потенційний успіх Ворскли оцінюється показником 8.90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
Тож на що ставити?
Пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Динамо й тотал менше 3,5", який оцінюється коефіцієнтом 2.15.
Показником 1.90 представлено варіант "Діапазон голів: 2-3".
На потенційне взяття воріт у виконанні Едуардо Герреро пропонується коефіцієнт 2.50.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Ворскла — Динамо можна буде на Football.ua.