Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 30 жовтня, полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо в 1/8 фіналу Кубка України.

Зустріч пройде на стадіоні "Ворскла" в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

За версією букмекерів, колектив Олександра Шовковського є фаворитом протистояння. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.37, тоді як потенційний успіх Ворскли оцінюється показником 8.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Динамо й тотал менше 3,5", який оцінюється коефіцієнтом 2.15.

Показником 1.90 представлено варіант "Діапазон голів: 2-3".

На потенційне взяття воріт у виконанні Едуардо Герреро пропонується коефіцієнт 2.50.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Ворскла — Динамо можна буде на Football.ua.