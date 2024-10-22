Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Барселона - Баварія, Getty Images
22 жовтня 2024, 13:55
У середу, 23 жовтня, Барселона зіграє поєдинок третього туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде Баварія.
Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Олімпік Льюїс Компаніс у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
За версією букмекерів, невеликим фаворитом протистояння буде команда Ганса-Дітера Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.38, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2.80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.10.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, обидві команди заб'ють – на це дається коефіцієнт – 1.35.
Хорошим варіантом є ставка "тотал менше 4" — у матчі буде забито чотири м'ячі або менше з коефіцієнтом 1.49.
Також можна поставити на те, що команда Весана Компані заб'є, але матч виграє Барселона із коефіцієнтом 3.17.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Барселона — Баварія можна буде на Football.ua.