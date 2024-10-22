Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 23 жовтня, Барселона зіграє поєдинок третього туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде Баварія.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Олімпік Льюїс Компаніс у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, невеликим фаворитом протистояння буде команда Ганса-Дітера Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.38, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, обидві команди заб'ють – на це дається коефіцієнт – 1.35.

Хорошим варіантом є ставка "тотал менше 4" — у матчі буде забито чотири м'ячі або менше з коефіцієнтом 1.49.

Також можна поставити на те, що команда Весана Компані заб'є, але матч виграє Барселона із коефіцієнтом 3.17.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Барселона — Баварія можна буде на Football.ua.