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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Третій тиждень листопада відзначить повернення клубного футболу вже найближчими вихідними, але до цього ми розставимо всі крапки над "і" в груповому етапі Лізі націй УЄФА. А там, можливо, і Україні перепаде трохи вдачі.

Хорватія — Португалія

Понеділок, 18 листопада, 21:45. Стадіон Полюд (Спліт, Хорватія)

Португалія вже в плей-оф та виграла групу A1, тому заключний матч для неї — суто формальність. Навіть проти такого цікавого суперника, як Хорватія. У той самий час господарі стадіону Полюд свою долю зробили більш вигідною для них самих за рахунок перемоги над Польщею в першому колі (1:0), тоді як матч-відповідь зіграли внічию (3:3). А от Шотландії команда Златко Далича таки поступилась (0:1) на тлі перемоги (2:1), так що навіть із перевагою в три очки над обома переслідувачами не може почувати себе спокійно. Якщо "тартанова армія" виграє в Польщі, а Хорватія залишиться без очок проти ротації Роберто Мартінеса, то треба буде дивитись додаткові показники.

За версією PokerBet, Португалія — фаворит зустрічі: перемога "європейських селесао" оцінюється коефіцієнтом 2.39, а перемога хорватів — 3.00. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.30.

Албанія — Україна

Вівторок, 19 листопада, 21:45. Стадіон Арена Комбетаре (Тірана, Албанія)

Нам би, певна річ, хотілося б, аби перед останнім туром у збірної України залишались шанси на перемогу в групі й вихід до найвищого дивізіону Ліги націй. Однак так не сталось через нічию в Грузії (1:1). Проте ще є шанс зачепитись за другу сходинку, і для цього треба виграти в останній грі проти Албанії, яка була нашим першим кривдником у вересневому циклі (1:2). Суперники тим часом ще можуть виграти квартет, тож удома точно поступатись намірів не мають.

За версією PokerBet, Україна — фаворит зустрічі: перемога "синьо-жовтих" оцінюється коефіцієнтом 2.40, а перемога албанців — 3.05. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.20.

Мілан — Ювентус

Субота, 23 листопада, 19:00. Стадіон Сан-Сіро (Мілан, Італія)

Цими вихідними великих протистоянь буде помірна кількість, тож можна кожному з них приділити достатньо уваги. У Італії, наприклад, будуть зустрічатись Мілан та туринський Ювентус, у кожного з яких очікування від цього сезону були достатньо високі, однак за ходом справи все виявилось не настільки однозначно. Битва на межі зони єврокубків — наразі такий рівень виступів цих двох команд при тому, що колектив Тіаого Мотти так досі й не програв жодного матчу, тоді як Паулу Фонеску вже двічі "звільняли", але він усе одно керує "россонері".

За версією PokerBet, Мілан — фаворит зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 2.21, а перемога "Старої Синьйори" — 3.25. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.30.

Манчестер Сіті — Тоттенгем

Субота, 23 листопада, 19:30. Етіхад (Манчестер, Англія)

Команда Хосепа Гвардіоли програла чотири останніх матчі поспіль. Так, і таке у футболі теж трапляється. А тим часом чемпіонські перегони в Англії тривають, і якщо раніше Манчестер Сіті боявся втратити очки в конкуренції з Арсеналом, то зараз "містяни" навіть із такою серією випереджають "канонірів" на чотири бали, але відстають від Ліверпуля вже аж на п’ять. Можуть і більше, якщо не візьмуть реванш у Тоттенгема за кубкову поразку (1:2), яка також належить до цієї невдалої серії. У "шпор" тим часом цей результат, а також розгром Астон Вілли (4:1) та на Олд Траффорд (3:0) — єдині світлі плями в цьому сезоні.

За версією PokerBet, Манчестер Сіті — фаворит зустрічі: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.52, а перемога "шпор" — 5.40. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.70.

Наполі — Рома

Неділя, 24 листопада, 19:00. Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія)

Клаудіо Раньєрі повернувся до Роми під час міжнародної перерви, але його першим суперником буде колектив надзвичайно високого рівня, як для нинішніх "вовків". Старт римлян у чемпіонаті — на межі жахливого, і лише тримання в середині турнірної таблиці залишає сподівання, що так буде не завжди. Але результати свідчать про інакше. Саме тому звільнили Де Россі (хоча це не точно), і точно саме через це звільнили Юрича. Наполі тим часом очолює турнірну таблицю, навіть не зважаючи на дві хиби перед матчами збірних. Фаворит очевидний.

За версією PokerBet, Наполі — фаворит зустрічі: перемога "Партенопеї" оцінюється коефіцієнтом 1.79, а перемога "вовків" — 4.60. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.55.