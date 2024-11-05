Рейтинг букмекерів

Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів мадридський Реал на своєму полі прийме Мілан.

Поєдинок пройде у вівторок, 5 листопада, о 22:00 за Києвом. Матч прийме Сантьяго Бернабеу, а головним арбітром виступить Славко Вінчич зі Словенії.

За версією букмекерів, Реал є лідером протистояння. Так, на перемогу команди Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх підопічних Паулу Фонсеки оцінюється показником 6.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що "Реал виграє із форою -1,5". На це дається коефіцієнт 2.14.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.62.

Насамкінець, пропонуємо поставити на те, що результативним ударом відзначиться нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе.

Слідкувати за поєдинком Реал Мадрид — Мілан можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.