Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування на цікаву подію.

Збірна України провалила старт Ліги націй, але в жовтні змогла трохи виправити ситуацію. Втім, досі знаходиться на останньому місці в групі й може вилетіти в нижчий дивізіон. Враховуючи, відсутність малюнку гри в матчах проти не найсильніших супротивників, в пресі все частіше ведуться розмови про звільнення Сергія Реброва.

Експерти оцінюють ймовірність того, що головний тренер покине національну команду коефіцієнтом 3. Якщо ж ви впевнені, що Сергій Ребров продовжить працювати з нашою збірної у наступному році, то зможете примножити свої гроші у 1,36 раза.

Зазначимо, що в цьому році збірну України очікує ще 2 матчі: 16 листопада команда зіграє проти Грузії, а 19 листопада проведе поєдинок проти Албанії.

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно майбутнього Сергія Реброва на чолі збірної України.