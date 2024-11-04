Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 6 листопада, донецький Шахтар проведе домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде швейцарський Янг Бойз.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

За версією букмекерів, Шахтар є фаворитом протистояння. Так, на перемогу українців можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Янг Бойз оцінюється показником 3.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.81.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря і тотал менше 3,5", який оцінюється коефіцієнтом 2.48.

Показником 2.20 представлено варіант "Діапазон голів: 2-3".

Також радимо звернути увагу на сценарій "Обидві заб'ють: ні", оцінений коефіцієнтом 2.21.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Янг Бойз можна буде на Football.ua.