Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Боруссія Д - Реал, Getty Images
22 жовтня 2024, 13:20
У вівторок, 22 жовтня, мадридський Реал проведе домашній матч основного етапу Ліги чемпіонів, в якому суперником "вершкових" буде дортмундська Боруссія.
Єврокубкова зустріч пройде на Сантьяго Бернабеу у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
За версією букмекерів, команда Карло Анчелотті є явним фаворитом протистояння. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.51, тоді як потенційний успіх Боруссії Д оцінюється показником 6.20. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.58.
Також можна поставити на те, що Реал виграє матч із різницею в один чистий м'яч або більше "Фора -1" з коефіцієнтом 2.21.
Насамкінець є варіант "Боруссія Д заб'є, але матч виграє Реал" з коефіцієнтом 2.60.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал — Боруссія Д можна буде на Football.ua.