Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У вівторок, 22 жовтня, мадридський Реал проведе домашній матч основного етапу Ліги чемпіонів, в якому суперником "вершкових" буде дортмундська Боруссія.

Єврокубкова зустріч пройде на Сантьяго Бернабеу у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, команда Карло Анчелотті є явним фаворитом протистояння. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.51, тоді як потенційний успіх Боруссії Д оцінюється показником 6.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.58.

Також можна поставити на те, що Реал виграє матч із різницею в один чистий м'яч або більше "Фора -1" з коефіцієнтом 2.21.

Насамкінець є варіант "Боруссія Д заб'є, але матч виграє Реал" з коефіцієнтом 2.60.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал — Боруссія Д можна буде на Football.ua.