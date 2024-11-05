Рейтинг букмекерів

Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль зустрінеться з леверкузенським Баєром.

Поєдинок пройде у вівторок, 5 листопада, о 22:00 за Києвом. Матч прийме Енфілд, а головним арбітром виступить Данні Маккелі з Нідерландів.

За версією букмекерів, Ліверпуль є фаворитом протистояння. Так, на перемогу команди Арне Слота можна поставити з коефіцієнтом 1.83, тоді як потенційний успіх підопічних Хабі Алонсо оцінюється показником 4.15. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.58.

Ще одним цікавим варіантом є Ліверпуль заб'є більше одного гола з коефіцієнтом 1.66.

Також можна поставити на те, що Ліверпуль переможе, але обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 3.10.

Слідкувати за поєдинком Ліверпуль — Баєр можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.