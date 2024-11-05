Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі Ліги чемпіонів.
Гравці Ліверпуля, Getty Images
05 листопада 2024, 12:49
У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль зустрінеться з леверкузенським Баєром.
Поєдинок пройде у вівторок, 5 листопада, о 22:00 за Києвом. Матч прийме Енфілд, а головним арбітром виступить Данні Маккелі з Нідерландів.
За версією букмекерів, Ліверпуль є фаворитом протистояння. Так, на перемогу команди Арне Слота можна поставити з коефіцієнтом 1.83, тоді як потенційний успіх підопічних Хабі Алонсо оцінюється показником 4.15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.58.
Ще одним цікавим варіантом є Ліверпуль заб'є більше одного гола з коефіцієнтом 1.66.
Також можна поставити на те, що Ліверпуль переможе, але обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 3.10.
Слідкувати за поєдинком Ліверпуль — Баєр можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.