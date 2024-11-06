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Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в індивідуальній нагороді.

Золотий м'яч 2024 року лише кілька днів тому вручили іспанському півзахиснику Манчестер Сіті Родрі, який обійшов у голосуванні Вінісіуса з мадридського Реалу.

Саме бразильський вінгер є головним фаворитом на нагороду в наступному році (коефіцієнт 3,5). Його конкурентами експерти вважають партнера по Реалу Кіліана Мбаппе (5) та форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда (4,5).

Досить високо котирується і юний Ламін Ямал (7), а на його партнера по Барселоні Роберта Левандовскі дають коефіцієнт 12.

Зіркові гравці АПЛ – Мохамед Салах та Коул Палмер – також є серед претендентів (25), як і ще один гравець з цього чемпіонату Філ Фоден (28). Цікаво, що вінгер Барселони Рафінья, який провів класний жовтень, також входить в ТОП-11 претендентів.